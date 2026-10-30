"Немає інших альтернатив": політолог пояснив відновлення ударів по російських НПЗ

Україна повернулася до масованих атак на російські нафтопереробні заводи, вдаривши по Новокуйбишевському НПЗ. Головною причиною стали теракти РФ проти цивільних на тлі гострого браку ракет для української ППО.

Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу розповів, що за умов постійних балістичних атак на Київ та обмеженої допомоги партнерів держава змушена діяти рішуче. Удари по паливному комплексу ворога стали прямою відповіддю на системний російський терор.

Чому поновилися атаки

За словами експерта, головним тригером для відновлення операцій проти нафтопереробної галузі Росії стали регулярні удари окупантів по цивільних об'єктах та загибель мирних людей.

Росіяни таке враження, що вони злякалися, що після початку операції з евакуації з Олешок всі в світі забудуть, які вони кінчені. І вирішили про це нагадати, щоб не дай боже про це не забули, бо вони найбільше цього бояться,

– зазначив Петро Олещук.

Аналітик наголосив, що в умовах, коли Сполучені Штати передають критично малу кількість ракет для систем протиповітряної оборони, у Києва просто не залишається іншого вибору, окрім як нищити ВПК та нафтопереробку агресора.

Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах: відео

Політичні маневри Трампа та плани Кремля

В ефірі також обговорили заяви Дональда Трампа щодо ймовірного загострення ситуації довкола Ірану. На думку експерта, американський політик використовує тактику підняття ставок через наближення виборів та страх втратити лідерство.

Згорів сарай, гори і хата. Оттут приблизно отака стратегія переслідується Трампом протягом усієї його політичної діяльності. Трамп зараз буде просто піднімати ставки, підвищувати рівень ескалації, щоб кричати, що треба об'єднатися довкола президента,

– пояснив гість ефіру.

Окрім цього, Олещук скептично оцінив перспективи тристоронніх контактів між Україною, США та Росією. Будь-які технічні зустрічі не мають сенсу за відсутності політичної готовності Москви до припинення вогню. Водночас Володимир Путін планує нову хвилю тиску на українську енергосистему перед початком зими.

Раніше політолог пояснював, що попередня пауза в ударах по ворожих заводах була тимчасовим компромісом на тлі виборів у США.