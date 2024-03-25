Сили оборони вразили більшість НПЗ у європейській частині Росії: показуємо на карті

Доки росіяни борються з житловими будинками та енергетикою нашої держави, ЗСУ вражають нафтопереробні заводи агресора. Бити по них важливо, адже це гальмує просування окупантів на фронті: їхні машини нема чим заправляти. 24 Канал показує карту уражень російських НПЗ.

Після низки ефективних українських ударів по заводах росіян з'явилася думка, що дрони працюють ефективніше, ніж санкції. Оборонна промисловість окупантів дуже залежить від нафтогазової галузі, до того ж Росія - великий експортер нафти. 24 Канал розібрався, чи зможуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну.

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Які російські НПЗ уразила Україна та якими були наслідки атак

Першим українські дрони зустрів Туапсинський нафтопереробний завод в однойменному курортному місті Туапсе на півдні Росії. Окрім краєвидів і моря, він відомий великим заводом Роснафти. Сировину для переробки туди везуть із самого Сибіру. Завод атакували кілька разів, але ніч проти 25 січня виявилася для нього фатальною. Було пошкоджено нафтопереробну установку. За кілька днів стало відомо, що НПЗ припинив свою роботу.

Проти 31 січня дрони атакували завод "Невський мазут" у Петербурзі, там загорілися цистерни. А 21 січня був удар по морському торговому порту у Ленінградській області. У місті Усть-Луга також є нафтоперевалочний пункт – розташований поруч із атакованим угольним терміналом "Новатек". Тоді росіяни заявили, що регулярні атаки по балтійських портах можуть позначитися на експорті. Атакою по Ленінградській області Україна продемонструвала: вона має безпілотники, здатні долати понад тисячу кілометрів.

Російські заводи, по яких ударила Україна: показуємо на карті

Завод Лукойл-Волгограднафтепереробка у Волгограді атакували 3 лютого. Там була уражена установка з переробки нафти, розпочалася масштабна пожежа. Окупанти сказали, що їм не відомі причини пожежі.

9 лютого стало чорним днем одразу для двох заводів – Ільського нафтопереробного та Афіпського. Обидва розташовані в Краснодарському краї і обидва уже колись були під атакою українських БпЛА. Цього разу росіяни підняли літаки, але не змогли захистити свої об'єкти. На Ільському НПЗ пошкодили установку первинної переробки нафти, на Афіпському – повітропровід та захист установки спільної переробки газу та газоконденсату. Останній завод забезпечував паливом окупаційну армію.

Уночі 12 березня дрони долетіли до Кстово в Нижньогородській області. Там розташований завод Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез. Пошкоджено установку перегонки нафти. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, агресор вклав туди понад 100 мільярдів рублів, сподіваючись зробити найбільшим полімерним виробництвом.

Рязанський нафтопереробний завод був під ударом 13 березня – загорілася установка блоку теплообмінника. Пізніше стало відомо, що цей найбільший НПЗ Роснафти втратив 70% потужності внаслідок атаки дронів, було пошкоджено дві установки первинного перероблення нафти. Того ж дня ударів зазнали завод Киришинафтаоргсинтез у Ленінградській області та Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Останній зупинив роботу та більше не зможе забезпечувати окупантів пальним.

Калузький "Перший завод" уразили 15 березня – дрони потрапили в нафтопереробну установку.



Як бачимо, дрони легко досягають російських заводів у радіусі тисячі кілометрів від України / Скриншот 24 Каналу

Наступного дня, 16 березня, естафету прийняли одразу три заводи – Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ. Новокуйбишевський НПЗ – один з основних виробників і постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку – найбільш затребуваного у Росії. І там сталася велика пожежа.

А 17 березня БпЛА проінспектували Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Там є Слов'янський нафтопереробний завод. Росіяни заявили, що під час атаки від серцевого нападу помер чоловік. Ціллю атаки була атмосферна установка, яку й успішно уразили. Ця атака стала дванадцятою атакою по російських НПЗ.

Куйбишевський НПЗ у Самарській області призупинив роботу після дронової атаки у ніч на 23 березня, там пошкоджено установку. Що цікаво, цей завод уперше в Росії освоїв випуск палива для реактивних двигунів й масел для ракетоносіїв – за що і поплатився.

Також 23 березня горів нафтопереробний завод у Саратові. Це чотирнадцята атака по російських НПЗ – і точно не остання.

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Навіщо бити по російських заводах

Як уже було сказано, такі ударі послаблюють спроможності окупантів. Їм стає складніше забезпечити свою армію паливом і складніше торгувати зі світом. А це означає, що ворог отримує менше нафтодоларів і, як наслідок, менше вливає їх у свою економіку. Наразі дрони "поставили на паузу" 12% нафтових потужностей Росії.

І, звісно, це чинить психологічний уплив, бо показує: для Сил оборони немає нічого неможливого, вони дістануть ворога всюди. Росіяни не вірили, що Україна створить потужні далекобійні безпілотники.

Більшість українських ударів припадає на установки нафтопереробки – це основні елементи всіх НПЗ. У них розділяють нафту на фракції, тому знищити установки – означає ускладнити або й геть зупинити роботу заводу.

Російські приватні фірми вирішили захистити заводи за допомогою ППО, але є думка, що це марні спроби.