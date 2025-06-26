Москва не дотрималась угоди: які російські об'єкти вдарили українські дрони

Україна продовжує використовувати дрони для атак по території Росії. Це ефективна протидія окупантам, що призводить до серйозних втрат країни-агресорки.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що українські дрони та ракети працюють по раніше спланованих схемах. Вони були створені для того, щоб руйнувати ворожі військові об'єкти, зокрема об'єкти військової інфраструктури, російського оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексу.

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Росія хотіла уникнути цього

За словами Владислава Селезньова нещодавно були повідомлення, що Вашингтон, ймовірно, хотів, щоб Київ не завдавав ударів по російських об'єктах, зокрема по енергетиці.

Мовляв, є така домовленість між Вашингтоном та Москвою. Але після того, як сталися 2 масштабні прильоти російських ракет і дронів по нашому нафтопереробному заводі у Кременчуці, то стало очевидно, що ворог не дотримується угод. Тому українські дрони прямують саме туди, де їм і місце,

– сказав він.

Україні вдається знищувати об'єкти російського паливно-енергетичного комплексу, зокрема ешелони із пальним, яке прямує для забезпечення потреб окупантів, які діють на півдні Запорізької області. Ця робота спрямована на те, щоб зменшувати ворожий потенціал.

На думку Селезньова, на окупантів найближчим часом очікують ще масштабніші удари із використанням українських ракет "Сапсан".

До слова, Україна вже розпочала серійне виробництво потужної тактичної балістичної ракети "Сапсан", про що повідомив голова ОП Андрій Єрмак. За його словами, ракета успішно пройшла випробування й у травні 2025 року вразила військову ціль на відстані близько 300 кілометрів. Її бойова частина становить 480 кілограмів вибухівки, а дальність польоту може сягати до 500 кілометрів при швидкості, що у п'ять разів перевищує швидкість звуку.