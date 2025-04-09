Зачинений флот та переміщена авіація: Сирський розповів про успіхи українських "дипстрайків"

Українська армія в межах операцій "дипстрайк" вразила багато об'єктів на території ворога. Внаслідок цього російський флот фактично опинився зачинений у Новоросійську, а авіацію ворог мусив перемістити на більш дальню відстань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю для LB.ua.

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Що розповів Сирський про "дипстрайки"

Олександр Сирський сказав, що українській армії вдалося знищити декілька складів із ворожими боєприпасами, внаслідок чого їхня кількість на фронті зменшилася. Також вдалося влучити й по місцях зберігання та збирання "Шахедів", що також вплинуло на загальну кількість їх застосувань окупантами.

Ми завдали низки успішних ударів по аеродромах, і противник змушений був дислокувати, перемістити свою авіацію вглиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100 – 150 кілометрів, тепер це 200 – 300 кілометрів – Енгельс, Шайковка,

– пояснив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що декілька днів тому внаслідок вдалих дій наших військових був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Він якраз тільки приземлився на летовищі, і наш дрон його вразив. Вартість повітряного судна – близько 100 мільйонів доларів США.

"Російський флот фактично зачинений у Новоросійську. Інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно перебувають під загрозою наших ударів", – зауважив Сирський.

Окрім того, за словами генерала, система протиповітряної оборони ворога – також один із напрямків ураження під час "дипстрайку". Це значно знижує потужності й самої системи протиповітряної оборони ворога, і системи виявлення наших засобів повітряного нападу.

Також Сирський зазначив, що у "дипстрайку" наші військові вже перейшли цифру 1 700 кілометрів.