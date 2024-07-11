Я прихильник цього, – спікер Палати представників США про зняття обмежень на удари по Росії

Спікер Палати представників США висловився про удари по території Росії західним озброєнням. Майк Джонсон підтримав цю ідею.

Він зазначив, що українським військовими треба повністю зняти обмеження на ураження військових об'єктів у країні-агресорці американською зброєю.

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Джонсон виступив за зняття обмежень на удари по Росії

У своєму коментарі журналістам "Голосу Америки" спікер Палати представників США наголосив на важливості гнучкого використання Україною наданої їй зброї для захисту від агресії.

"Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали. Щоб вони могли вести війну так, як вони вважають за потрібне", – заявив Джонсон.

Він також зазначив, що цілком і повністю виступає за зняття подібних обмежень для української армії, а також вважає, що у подібної думки дотримуються і в Конгресі Сполучених Штатів.

Я прихильник цього. Я вважаю, що це й був намір Конгресу,

– сказав спікер Палати представників.

До слова, Володимир Зеленський під час виступу в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана закликав Сполучені Штати дозволити Україні вражати російську авіацію на її території. За словами президента України, подібне рішення допоможе захистити українські міста від керованих авіаційних бомб, якими весь час атакують росіяни.

Окрім того, заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт підтвердив, що Україна і США обговорюють дозвіл на удари американською далекобійною зброєю по території Росії.