"Україні не потрібен дозвіл": у США зробили заяву щодо ударів по цілях на території Росії

У США заявили, що Україні не потрібен дозвіл на удари вглиб російських територій. Однак мовиться про зброю українського виробництва, а не західну.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер. Водночас чиновник не дав відповіді, чи дозволять США використовувати західну зброю для ударів.

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У США зробили заяву щодо ударів вглиб Росії

Міллер заявив, що Україна – суверенна держава, тому їй не потрібен дозвіл, щоб атакувати військові об'єкти на території Росії власною зброєю. Окрім того, раніше США також дозволили застосовувати своє озброєння для ударів по прикордонній території Росії, де ворог атакує Україну.

Передусім, Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдавати ударів у відповідь по російських цілях. Вони є суверенною країною і можуть використовувати ту зброю, яку створили самостійно, а її дуже багато,

– заявив речник Держдепу.

Посадовець підкреслив, що Україна має великий потенціал для захисту. Міллер наголосив, що за останній рік запровадила чимало оборонних програм та продовжує розвивати власний військово-промисловий комплекс. У підсумку в Держдепі США наголосили, що продовжуватимуть підтримувати Україну.

До слова, раніше у Верховній Раді заявили, що очікують дозвіл на використання далекобійної західної зброї для ударів по території Росії. Ймовірно, його можуть надати після проведення виборів у США.