Не лише зрив мобілізації: з якою метою росіяни б'ють по ТЦК

Ціллю атак з боку Росії стають українські територіальні центри комплектування, які відповідають за ведення військового обліку та здійснюють мобілізацію населення. Такі удари є одним з пунктів виконання загальної російської програми зі зриву цього процесу в Україні.

По це в етері 24 Каналу зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що першим етапом було нагнітання ситуації, другим – спроба дискредитувати ТЦК, третім – пошук людей, які б приходили б у ці центри з вибухівками для підриву.

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Удари по ТЦК: чого прагне ворог

Сьогодні Росія перейшла до нової фази – завдання ударів по українських ТЦК. На думку Тимочка, базовим в цих діях є не стільки зрив мобілізації, як спроба розірвати взаємозв'язок громадян з військовослужбовцями центрів комплектування.

"Адже окрім проведення мобілізації ТЦК працюють з величезним документообігом, це не лише створення баз (які є в електронному форматі), а й наповнення їх інформацією. Додатково формується страх громадян, аби вони не заходили в ТЦК. Крім того, це все-таки більше символічні удари, оскільки ще з 2022 року більшість таких центрів були розосереджені", – озвучив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ також припустив, що у такий спосіб (удари по ТЦК) ворог намагається підірвати довіру до служби в українській армії. Одночасно з цим на окупованих територіях росіяни проводять масштабні мобілізаційні заходи, аби поповнити своє військо.

Там все простіше, росіянам база не потрібна. Кого зловили на вулиці чи під час обходу квартир – того і призвали. Є інформація, що гауляйтер окупованої території Запорізької області заявив, що до кінця року підлітків від 14 до 18 років хочуть "прокачати" через військові навчання,

– розповів Тимочко.

В цій ситуації, на його думку, значно необхіднішою є не принципова мобілізація, а підготовка українського населення, його навчання військовій справі. Тимочко зауважив на тому, що противник намагатиметься дискредитувати всі факти й випадки, які пов'язані з навчанням, формуванням баз і підрозділів ЗСУ, і навіть формуванням резерву.

Нагадаємо, що російська армія 7 липня за допомогою БпЛА вдарила по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атак стались влучання ворожих дронів в будівлю Харківського обласного ТЦК і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК. Згідно з попередньою інформацією, серед військовослужбовців Запорізького ТЦК є один поранений, а Харківського – троє.

Напередодні, 6 липня, ворог атакував Кременчуцький районний ТЦК. Поранених та загиблих серед військовослужбовців і працівників не зафіксовано.