Не просто зрив мобілізації: Тимочко назвав мету російських ударів по ТЦК

Упродовж останніх тижнів російські окупанти кілька разів били по ТЦК в різних містах України. Зрозуміло, що ворог хоче зірвати мобілізацію в нашій державі. Але за цим стоїть ще інша мета.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що атаки по ТЦК в черговий раз підкреслюють, що Росія хоче зірвати мобілізацію в Україні. Попередні спроби ворога на цьому напрямку провалювалися.

Читайте також Росія атакує ТЦК у різних областях України: все, що відомо про удари ворога по військових

Яка ще одна причина ударів по ТЦК

Як наголосив Тимочко, Росія вкладає мільярди доларів у пропаганду, аби роз'єднати українське суспільство. Зокрема й такі атаки є спробою посилити конфлікти всередині нашої держави.

Вони хочуть, окрім того, аби зірвати мобілізацію, зробити все так, аби були безперервні конфлікти між цивільними та військовими. Їм потрібні не лише сварки в соцмережах, а різні бійки на вулицях. Щоб люди почали звинувачувати один одного у своїх бідах,

– зазначив Тимочко.

У ворога міг бути розрахунок, щоб такі удари консолідували різні антиукраїнські елементи. Вже потім Росія спробує використати їх для подальших терористичних атак по нашій державі.

Також навряд чи ворог може знищити певні інформаційні бази, адже багато з них вже давно оцифровані. Внаслідок удару могли бути знищені нові документи, які лише нещодавно були подані і їх не встигли оцифрувати.

Додамо, речник Командування Сухопутних військ Віталій Саранцев заявив, що внаслідок російських атак можуть бути зміни у форматі роботи ТЦК. Зокрема розглядають різні заходи розосередження військових, розширення цифровізації та надання деяких послуг дистанційно.