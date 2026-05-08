Треба готуватись: полковник запасу відповів, до яких провокацій може вдатись Росія 8 та 9 травня

Путін в односторонньому форматі оголосив про перемир'я з 8 до 9 травня, але разом із тим не прийняв пропозицію Зеленського щодо перемир'я з 6 травня. Тож, під час так званого перемир'я та після нього Росія може вдатись до провокацій.

Зокрема, на цей час у Росії вже оголосили про закриття повітряного простору над Капустиним Яром, що може свідчити про підготовку до удару "Орешніком". Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, до яких ще дій може вдатись Росія.

Чи варто Україні бити по Росії 9 травня?

Світан зазначив, що Україні треба виконувати бойове завдання. Важливо завдати ударів по Росії 9 травня, щоб показати, що "король голий". Один день у році "король" виходить на люди. Нехай це двійник, але очільник Кремля виповзає зі свого бункера. В інші дні він може працювати в бункері в режимі так званого віддаленого доступу.

Важливо, чи 9 травня, чи напередодні завдати удару по цій "вісі зла". Немає сенсу звертати увагу на Путіна та його заяви. Він однозначно буде лякати застосуванням різних засобів ураження, зокрема, ударом у відповідь, ядерним ударом. Цим, наприклад, буде займатись Медведєв – махати ядерною палицею в напівтверезому стані,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Він продовжив, що вестись на ці провокації не треба, бо використовувати ядерну зброю Росія точно не буде. Інакше вони отримають удар по атомних станціях Росії і створенням "десятка Чорнобилів" на території європейської частини Росії.

До чого реально може вдатись Росія?

За словами військового експерта, Росія може спробувати використати "Орешнік". Однак це не буде вперше. Підготовок до пусків "Орешника" було багато. Було кілька пусків "Орешніка". Було багато невдалих пусків "Орешніка", коли він кудись злітав і влучав просто в планету. Нічого нового. Утім під час можливого пуску "Орешніка" треба бути максимально обережними на всій території України.

"Орешнік" може долетіти до України найшвидше з-поміж усіх інших засобів озброєння, які є в Росії схожої потужності. Хоча, наприклад, "Кинджали" й "Іскандери" значно потужніші. Однак про запуск того ж "Кинджалу" ми знаємо як мінімум за пів години після зльоту МіГ-31К. Тобто, є ще кілька хвилин залишити небезпечну територію", – наголосив льотчик-інструктор.

Він додав, що в "Орешніка" ж час підльоту до України приблизно такий, як в "Іскандера". Оскільки він може дістати до будь-якої точки України, то він і є тією проблемою, до якої треба бути максимально готовим. Треба не боятись пуску, а застосовувати всі заходи для своєї безпеки під час можливого запуску "Орешніка", зокрема.

