Путін робить ставку на це: з якою метою Кремль посилив удари по цивільних

Російський диктатор Володимир Путін знову вважає, що майбутня зима стане переломним моментом у війні, а масовані удари по енергетиці змусять Україну капітулювати. Проте самі лише далекобійні атаки не здатні змінити перебіг бойових дій без успіхів окупантів на землі.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін. Він проаналізував плани агресора на осінньо-зимовий період та пояснив, чому розрахунки Кремля є помилковими.

На що Кремль розраховує взимку?

За словами експерта, напередодні кожної зими у Путіна виникає відчуття, що саме зараз стійкість України – енергетична, військова, економічна та фінансова – остаточно розламається.

Російські окупанти планують посилити атаки, зокрема балістичними ракетами та реактивними безпілотниками, завдаючи ударів не лише по енергетиці, а й по складських приміщеннях і логістичних ланцюжках.

У нього логіка в тому, що це так чи інакше призведе до зміни політики української влади. Він розраховує, що складні умови, в яких опиняться українці через проблеми з електрикою, теплом, водою та продуктами, створять межу терпіння, коли суспільство тиснутиме на владу з вимогами капітуляції,

– зазначив Рахманін.

Чи може тиск на інфраструктуру зламати опір України?

Втім політик наголосив, що в світовій історії майже немає прикладів, коли подібний тиск на цивільну інфраструктуру призводив до зламу системи опору держави. Навіть попри те, що масштаб ударів по Україні цієї зими може бути більшим, ніж торік, ворог не отримує належного ефекту безпосередньо на полі бою.

Також Рахманін заперечив сценарій, за якого бойові дії повністю трансформуються у так звану "війну міст" за прикладом ірано-іракського конфлікту.

Я не думаю, що на нас чекає варіант Ірано-іракської війни, коли поле бою зупиниться, а будуть тільки далекобійні удари по тилах одної і іншої сторони. Все одно буде відбуватися багато подій на полі бою. Далекобійні удари – це додаткова опція до того, що відбувається на землі, а не навпаки,

– підкреслив нардеп.