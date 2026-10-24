У Росії атакували комбінати ВПК і літак на аеродромі "Єйськ", – Генштаб

23 і 24 жовтня Сили оборони завдали ударів по важливих об'єктах у Росії. Зокрема, підтверджено влучання у заводи ракетної галузі в Орлі та Тольятті, а також по авіації в Єйську.

Про наслідки атаки на Росії повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які об'єкти ВПК Росії були уражені?

За даними військового командування, було уражено основну виробничу будівлю АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел. Це суттєво ускладнить виробництво російських крилатих і балістичних ракет.

Довідка: Підприємство "Протон-Електротекс" є провідним російським виробником оптоелектронного обладнання. Воно виготовляє модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер" та перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 "Искандер-М", а також постачає деталі для комплексів "Панцирь-С1".

Окрім цього, Сили оборони вдарили по комбінату "Тольяттікаучук" у Самарській області. В районі об'єкта зафіксували вибух і пожежу. Це ураження ускладнить постачання синтетичного каучуку для виробництва твердого ракетного палива.

Також під удар потрапив російський літак на аеродромі "Єйськ" у Краснодарському краї, ступінь пошкодження якого наразі з'ясовується.

Що відомо про удар по заводу "Протон" в Орлі?

У п'ятницю, 23 жовтня 2026 року, українські сили атакували підприємство "Протон" у російському місті Орел. Після удару на території заводу виникла пожежа.

Російські місцеві пабліки припускали, що Україна могла застосувати ракети "Фламінго".

Водночас російський Z-канал "Военный осведомитель" стверджував, що удару завдали ракетами Storm Shadow британського виробництва.Російські джерела заявили про десятки зниклих безвісти. Станом на 21:00 23 жовтня повідомлялося, що в Орлі понад 30 людей вважаються зниклими безвісти. На заводі тривала пожежа, через яку рятувальники не могли розпочати пошук тіл можливих загиблих.

Вранці губернатор регіону Андрій Кличков, повідомив про три тіла, які виявили під час розбору завалів. Екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки атаки.