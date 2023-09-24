Економлять ракети, – у ЗСУ пояснили, чому Росія зменшила обстріли портової інфраструктури

З 17 липня, коли Росія відмовилась продовжувати участь у зерновій угоді, почались обстріли портової інфраструктури на Одещині. Проте подібних обстрілів стає усе менше і на це є причина.

Російські окупанти більше не бачать сенсу знищувати портову інфраструктуру, як це було одразу після їхнього виходу із зернової угоди. Про це 24 Каналу повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пояснивши, що на це вплинула реакція світу.

Читайте також Росія дуже крихка, є способи знищити режим: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Чому зменшились обстріли зернової інфраструктури

Очільник Пентагону Ллойд Остін нещодавно розповів, що росіяни за ці атаки знищили стільки зерна, скільки б вистачило для годування 10 мільйонів людей протягом року. Водночас за останній час удари по портовій інфраструктурі Одещини зменшились.

Це пов'язано з тим, що вони економлять ракети. Зараз відбувається певне накопичення до майбутнього періоду опалювального сезону. Тиск на портову та зернову інфраструктуру більше не виглядає для росіян таким переконливим, як це було після завершення зернової угоди,

– зауважила Наталія Гуменюк.

Окупанти розраховували, що обстріли зернової інфраструктури змусять світову спільноту пристати на їхні умови продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Але зараз працює гуманітарний морський транспортний коридор, який запропонували Сили оборони. Хоч, можливо, це не так потужно, як це було раніше. А все ж судна ним користуються і на вихід з України, і на в'їзд.

"Світ всіма силами та напрямками – від політичного й дипломатичного до економічного – демонструє Росії, що їхні умови не приймуть. Та навіть під час повномасштабного вторгнення в Україну можлива співпраця на міжнародному рівні", – підсумувала Гуменюк.

Наталія Гуменюк про зменшення обстрілів портової інфраструктури: дивитись відео

Росія збільшує запаси ракет: що відомо