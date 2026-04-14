Все не так просто: чим особливі удари ракетами SCALP
- Україна використовує ракети SCALP для ударів по важливих російських цілях на окупованих територіях.
- Такі удари вимагають точної розвідки, координації із західними партнерами та ретельної підготовки.
Україна продовжує бити по важливих російських цілях на окупованих територіях і в тилу ворога, використовуючи для цього не лише власні розробки, а й зброю, яку передають партнери. Але кожен такий удар, особливо із застосуванням далекобійних ракет, вимагає значно складнішої підготовки, ніж може здаватися з боку.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, чим особливі удари ракетами SCALP по окупованій території. Він наголосив, що такі операції потребують точної розвідки, злагодження із західними партнерами і тривалої підготовки ще до самого пуску.
Як працюють удари ракетами SCALP?
Ударів по таких цілях не завдають за принципом "побачили і запустили". Ракети SCALP і Storm Shadow залежать від точного польотного завдання, а отже без координат, маршруту і погодження з партнерами їхнє застосування неможливе.
До слова: у Керченській протоці знищили пором "Славянін" – останній залізничний пором, яким Росія перекидала техніку, боєкомплекти й живу силу з Краснодарського краю до Криму. Удари по півострову останнім часом стали системними і б'ють насамперед по логістиці та військових об'єктах.
Спершу збирають розвіддані, визначають ціль, готують маршрут польоту, а вже після цього українські бомбардувальники виходять у задану точку для пуску.
Ракети одного класу Storm Shadow і SCALP без відповідного польотного завдання не можуть працювати. Саме партнери постачають необхідні дозволи, а наша розвідка проводить неймовірну роботу, щоб надати потрібні координати,
– наголосив Кузан.
Далі починається не менш важлива частина. Росіяни мають місця, де накопичують свої безпілотники, зокрема й поблизу Донецька, і за такими об'єктами доводиться довго спостерігати. Через дефіцит високоточної зброї рішення про удар не ухвалюють одразу. Чекають моменту, коли ціль дасть найбільший результат, коли накопичення вже достатнє, а вся інформація перевірена і готова до роботи.
Сама по собі операція – це не просто пуск ракети, а досить тривала і таємна операція зі збору необхідних даних,
– сказав він.
Лише після цього ухвалюють рішення, чим саме бити по цілі – SCALP чи Storm Shadow. Тому такі удари виглядають точковими, але насправді за ними стоїть довга підготовка, координація і точний розрахунок моменту.
Що відомо про останні удари по Криму та російській логістиці?
- Українські військові уразили радіолокаційну станцію "Небо-У" у Феодосії, радіолокаційну станцію системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки, "Каста-2Е" біля Лубяноє-Пєрвого в Бєлгородській області і зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" біля Лозового на окупованій Луганщині. Ступінь пошкоджень уточнюють.
- 9 квітня та в ніч проти 10 квітня Сили оборони України били по складах боєприпасів біля Охримівки, логістичному хабу біля Новоазовська, складу пально-мастильних матеріалів біля Ровеньків, пунктах управління БпЛА та районах зосередження живої сили. Окремо підтвердили удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", де вивели з ладу установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.
- У ніч на 9 квітня у Краснодарському краї уразили нафтоперекачувальну станцію "Крымская", після чого на об'єкті спалахнула пожежа. Цей вузол входить до системи магістральних трубопроводів і забезпечує прокачування нафти та нафтопродуктів у бік Новоросійська, Ільського та Афіпського НПЗ.