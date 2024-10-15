Росія може відновити удари по енергетиці на початку опалювального сезону, – РНБО

Україна готується до масованих ударів російських агресорів. Атаки можуть розпочатися під час осінньо-зимового періоду.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві.

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Окупанти посилять обстріли

З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці,

– сказав Литвиненко.

Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

Довідка. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається в середині жовтня. На дату початку впливає середня температура повітря, тобто опалення можуть включити й набагато пізніше.

Нагадаємо, що під час засідання Ради Безпеки ООН президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує атакувати три українські атомні електростанції, маючи на меті зруйнувати енергетику України перед черговою складною зимою.