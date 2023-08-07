Ракетний і дроновий терор зараз на паузі, – в ОК "Південь" розповіли, чим битимуть росіяни

Ракетний і дроновий терор російського ворога зараз на певній паузі. Однак окупанти можуть використовувати балістичні загрози.

Також загарбники можуть використовувати будь-які способи атак прифронтових територій. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Тактика мішаних ракетних атак: в ОК "Південь" сказали, на чому Росія зосереджує удари

Чим битимуть росіяни

За словами Гуменюк, треба розуміти, що ворог продовжує нас тероризувати. Водночас треба пам’ятати про потужність атак окупантів і необхідність переходити в укриття.

Гуменюк зазначила, що, скоріш за все, враховуючи те, що зараз жодного ракетоносія немає, окупанти переспоряджаються і їм потрібен певний час для того, щоб злагодити свої дії з авіацією.

Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі,

– наголосила вона.

Загроза нових атак дуже висока

Днями Наталія Гуменюк заявляла, що загроза ракетних атак залишається на досить високому рівні. Оскільки протиповітряна оборона може не одразу помітити пуски на підводного човна, часу на реагування залишається дуже мало. Тому найближчими днями потрібно зважати на повітряні тривоги.

Також ворог може готуватись до потужних атак на майбутнє. Так, видно, що окупанти починають підтягувати стратегічну авіацію і готують до певних маневрів. Крім того, наразі ворог намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю. Але кількість снарядів в них менша і вони відчувають снарядний голод.

За словами Гуменюк, цілком ймовірне посилення присутності ракетоносіїв у морі за 2 – 3 години. Однак у пунктах базування вони абсолютно готові і виведення може відбутись протягом години.