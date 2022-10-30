Метою Росії може бути не повне знищення енергосистеми України: пояснення експерта

Росія в жовтні активізувала свій терор, ледь не щодня завдаючи ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Втім, Росія може бути зацікавленою не в повному знищенні енергосистеми.

Метою агресора може бути саме створення проблем енергетичній інфраструктурі, які Україна зможе вирішити ще не скоро. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Інституту українських енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Мета терору Росії

Фахівець відзначає, що частина руйнувань внаслідок російських ракетних атак залишають можливість провести оперативний ремонт. По ситуації з 10 до 20 жовтня експерт помітив, що оперативний ремонт таки вдається проводити.

Моя суб'єктивна думка, що тут для Росії питання не зруйнувати й зрівняти все з землею, а створити таку кризу, ситуацію напруження. Щоб люди це обговорювали, переживали. І ми бачимо ці дискусії, вони є відкритими,

– вважає Юрій Корольчук.

Він також відзначає, що вже є дні, коли Укренерго попереджає українців, що відключення електроенергії можуть відбутися в будь-який момент – через додаткове навантаження.

Юрій Корольчук про проблеми енергосистеми України: дивіться відео

Скільки часу займе ремонт енергосистеми

Співрозмовник також зазначив, що оперативний ремонт наразі дозволяє повертати електроенергію. Це займає до тижня часу.

Ситуація глибшого ремонту – змінити це все обладнання, яке включене в роботу, але пошкоджене – залежно від об'єкта, це може зайняти 2 – 3 місяці, і пів року навіть,

– розповідає Юрій Корольчук.

Тому за його словами, без глибокого ремонту пошкоджених Росією раніше об'єктів навіть вже без ударів можуть повторюватися випадки відключення електроенергії.

"Це, до речі, питання й опалювального сезону, адже зима йде. Без електроенергії дуже погано, а без тепла – ще гірше, адже буде холодно. Адже замерзати люди можуть у буквальному сенсі", – розповів фахівець.

Удари по українській енергосистемі