Не блекаути, а "тотальна війна": як Росія змінює тактику ударів по Україні, – The Telegraph

Росія напередодні зими розширила масовані удари по Україні, атакуючи мости, залізницю та порти. Українські посадовці називають нову тактику ворога тотальною війною задля руйнування економіки та створення хаосу.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Як Росія змінює тактику ударів по Україні?

Як пише видання, від кінця серпня характер російських атак помітно змінився, адже дрони та ракети дедалі частіше атакують міста вдень, а повітряні тривоги лунають майже цілодобово. На початку жовтня окупанти вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Північний та Південний мости у Києві, спричинивши серйозні затори.

Паралельно ворог посилив тиск на енергетику та інфраструктуру зв'язку. Об'єкти Нафтогазу від початку року зазнали понад 300 атак, а удари по дата-центрах та телекомунікаційних об'єктах вже спричиняли перебої в роботі систем повітряної тривоги та державних сервісів.

Росія атакує логістику та металургію

Окремою ціллю стала транспортна система України. Поїзди та інфраструктура Укрзалізниці зазнали близько 1700 атак від початку року, що призвело до затримок рейсів та ускладнило аграрний експорт через дефіцит резервних локомотивів.

У вересні Україна експортувала лише 2,4 мільйона тонн сільгосппродукції, що становить близько 46% від звичайного обсягу. Важких втрат зазнає й металургія: Запорізький металургійний завод зупинили на невизначений термін після кількох хвиль ракетних ударів, а "ArcelorMittal Кривий Ріг" не може безпечно відновити роботу.

Застосування нових дронів і нарощування виробництва

За даними видання, загарбники почали активно застосовувати реактивні модифікації ударних дронів "Герань-4" та "Герань-5", які розвивають швидкість до 375 миль на годину, що дорівнює 603,5 кілометрів на годину. Через появу цих апаратів показник їх перехоплення українською ППО знизився з 90% до менш ніж 60%.

Експерти пояснюють активізацію атак спробою Кремля компенсувати відсутність прогресу на землі та значним зростанням оборонного виробництва в Росії. За оцінками розвідки, у серпні Росія виробляла понад 200 балістичних і крилатих ракет та близько 3000 реактивних ударних дронів щомісяця.

Вони роблять це зараз, тому що можуть. Все просто,

– зазначає колишній радник Міністерства оборони Олександр Данилюк.

Він зауважив, що Росія перебудувала економіку під воєнні потреби, тоді як Захід не зміг зробити це в достатньому масштабі. На думку експерта, результат промислової війни залежить від вміння розподіляти ресурси та від надійної підтримки союзників.

Підготовка України до зимового періоду

Попри посилення повітряної кампанії ворога, її успіх не є гарантованим. Україна активно децентралізує тепло- й електропостачання та збільшує локальну генерацію, зокрема 55 медичних закладів уже виробляють електроенергію за допомогою сонячних панелей.

Запаси газу у сховищах "Нафтогазу" на початку сезону сягають 14,6 мільярда кубометрів, що вище за показники минулого року. Окрім того, Сили оборони розгортають нові автоматизовані кулеметні турелі для збиття швидкісних безпілотників.

Опитування КМІС показують, що понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, хоча 75% відкриті до переговорів про завершення війни.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що запропоноване Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я" може зіграти на користь Росії, адже офіційної угоди сторони не підписували, а російські війська продовжують атакувати українську енергетичну інфраструктуру.