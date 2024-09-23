Удари по Росії Storm Shadow: у Британії відповіли, чи змінили свою позицію

На Заході тривають дискусії щодо надання дозволу Україні бити вглиб Росії далекобійною зброєю. У Британії вважають, що настав "критичний час для сили духу союзників" Києва.

Нещодавно очільник МЗС Британії Девід Леммі сказав, що між Лондоном і Білим домом тривають "делікатні переговори" щодо надання дозволу Україні на удари по Росії Storm Shadow.

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Позиція залишається незмінною

Позиція уряду Великої Британії щодо того, чи буде Україні надано дозвіл на удари Storm Shadow у Росії, "залишається незмінною", заявила речниця прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Вона процитувала слова прем'єра, який сказав після свого візиту до Вашингтона, що поточні обговорення щодо України не стосуються лише Storm Shadow. "Це ширші дискусії про стратегію та про те, як ми підтримуватимемо Україну протягом цього вирішального періоду протягом наступних кількох місяців і на початку зими", – пояснила посадовиця.

Також вона додала, що Британія залишається на постійному контакті з українцями і завжди прислухатиметься до їхньої позиції.

До слова, всередині вересня Кір Стармер зустрічався із Байденом. Британець просив американця надати дозвіл на удари по Росії далекобійними ракетами.