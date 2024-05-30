"Це самозахист": у Чехії підтримали удари України по території Росії

У Чехії вважають, що ЗСУ мають право бити по цілях на території Росії. Там кажуть, що Україні це дозволяє міжнародне право.

У чеському МЗС також впевнені, що незабаром й інші західні партнери України подолають "червону лінію" щодо атак на Росію. Про це сказав в інтерв’ю виданню спецпредставник МЗС Чехії з питань Східного партнерства Давід Стулік.

Дивіться також Дозвіл Україні бити по Росії: чому країни Заходу почали змінювати позицію

Військові об'єкти на території Росії – легітимні цілі для ЗСУ

Стулік сказав, що російські військові об'єкти або скупчення військової сили на території Росії – це легітимні цілі для ЗСУ.

Бо ці російські війська там перебувають для того, щоб звідти продовжувати протиправну агресію на території України. А отже, удари по них є самозахистом, який Україні дозволяє міжнародне право,

– зазначив він.

На його думку, не бити по військових цілях на території Росії – це "ніби воювати з однією рукою, зав'язаною за спиною".

Також представник чеського МЗС переконаний, що зовсім скоро західні держави, які зараз категорично проти атак на російську територію своєю зброєю, змінять свою думку та перетнуть цю "червону лінію". Як приклад, він пригадав переляк Заходу, коли Україна завдавала перші удари по тимчасово окупованому Криму, але попри ядерні погрози росіян нічого не сталося.

"Потім, так само попри побоювання, почали постачати танки. Потім – оголосили про постачання винищувачів F-16. А зараз низка країн ЄС і НАТО, а також генсекретар Альянсу, кажуть про потребу переосмислити й інші обмеження. Тому я думаю, що поступово ми перетнемо і "червону лінію" щодо ударів по військових цілях у Росії, якої досі дотримуються деякі країни НАТО – підкреслю, що не всі", – прокоментував Стулік.

Водночас він жалкує, що це відбувається дуже повільно. Причина цьому – ядерний шантаж Росії, який досі працює. Ще частина країн боїться великої війни в Європі, а російська влада користується цим страхом.

Чехія надасть Україні артснаряди