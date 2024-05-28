Це не має бути предметом дискусій, – очільниця Міноборони Нідерландів про удари України по Росії
Джерело:Європейська правда
Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловилася про удари України по Росії. Вона наголошує на праві нашої країни завдавати ударів по цілях на території Росії.
Про це вона сказала перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі. Деталі про заяву очільниці міністерства оборони Нідерландів читайте в матеріалі.
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"Це не має бути предметом дискусій"
Кайса Оллонгрен зазначила, що Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.
Цілком очевидно, що вони (українці – 24 Канал) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її,
– наголосила Оллонгрен.
Відповідно до її слів, зараз Україна бореться "зі зв'язаною за спиною однією рукою".
Оллонгрен не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.
В Нідерландах пояснили, коли планують передати Україні F-16: коротко
- Нідерланди планують почати передавати Україні винищувачі F-16 вже цієї осені.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час брифінгу у Вільнюсі на початку травня повідомила, що графік постачання винищувачів Україні передбачається прописаним планом союзників.
- Наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах. За словами міністерки, за планом також навчальний центр у Румунії, де Нідерланди допомагають з навчанням українців.
- Кайса Оллонгрен зазначила, що, якщо їм вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде готово, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І вони сподіваються взяти участь у поставках з осені з їхніми F-16.
- Вже після літа і далі винищувачі "будуть партіями перекидати в Україну".