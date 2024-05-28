Це не має бути предметом дискусій, – очільниця Міноборони Нідерландів про удари України по Росії

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловилася про удари України по Росії. Вона наголошує на праві нашої країни завдавати ударів по цілях на території Росії.

Про це вона сказала перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі. Деталі про заяву очільниці міністерства оборони Нідерландів читайте в матеріалі.

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"Це не має бути предметом дискусій"

Кайса Оллонгрен зазначила, що Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.

Цілком очевидно, що вони (українці – 24 Канал) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її,

– наголосила Оллонгрен.

Відповідно до її слів, зараз Україна бореться "зі зв'язаною за спиною однією рукою".

Оллонгрен не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.

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