Конгресмени США просять дозволити Україні бити по території Росії західною зброєю

Комітет з розвідки Палати представників США опублікував звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони країни Ллойда Остіна. Представники Конгресу висловили "сильну підтримку" наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії.

Для цього конгресмени закликали парламент США пришвидшити постачання озброєння Україні. Окрім того, вони пропонують розширити тренування українців на винищувачах F-16.

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У США просять дозволити Україні бити по Росії західною зброєю

Голова Комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії "за певних обставин".

Зокрема, за словами американського посадовця, українська сторона висловила серйозну стурбованість, заявивши, що "ситуація зараз гірша, ніж будь-коли".

Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО,

– наголосив Тернер.

Ініціатори вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації Байдена, яку потрібно змінити.

"Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію", – мовиться в листі.

Варто наголосити, що цей лист до Ллойда Остіна, станом на 21 травня, підписали 13 конгресменів.

Конгресмени направили лист до Пентагону щодо України / Фото з акаунту Комітету з розвідки Палати представників США у соцмережі Х

Конгресмени просять посилити тренування українців на F-16

Конгресмени з Палати представників також закликали Пентагон збільшити кількість українських пілотів, яких США тренують на винищувачах F-16.

Є критична потреба на значну кількість підготовлених пілотів, які могли б управляти такими літаками як F-16, щоб вони були доступні для України,

– написали американські посадовці.

У листі зазначено, що, за даними ВПС США, до кінця 2024 року в країні завершать тренування лише 12 пілотів з України. Конгресмени підкреслили, що цього для нашої держави "просто недостатньо".

"Україна – у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами", – зауважили члени Комітету розвідки Палати представників.

Законодавці також вказали, що Київ просить для захисту "великих міських територій" принаймні 7 додаткових систем Patriot. Тому закликали співпрацювати, щоб пришвидшити постачання ресурсів в Україну.

Водночас конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік у своєму твітері написав, що Міністерство оборони США має негайно виконати ці термінові запити від України, щоб "запобігти подальшому просуванню Росії".

США та всі волелюбні країни повинні захищати своїх союзників від терористів і комуністичних диктаторів,

– мовиться у дописі конгресмена.

Серед конгресменів, які підписали листа, кілька демократів. Зокрема, це конгресмени Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.