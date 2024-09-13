У Пентагоні сказали, чи змінилася політика США щодо ударів України вглиб Росії

Україна досі не отримала дозвіл на удари по території агресора далекобійною зброєю. Зеленський наголосив, що затягування цього процесу призводить до того, що окупанти передислоковують військові об'єкти вглиб Росії.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер відповів, чи змінилися погляди Ллойда Остіна щодо далекобійних ударів вглиб Росії.

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Пентагон про удари по Росії далекобійною зброєю

На цей момент політика не змінилася. Я просто залишу її такою, як вона є,

– зазначив Пет Райдер.

Зауважимо, напередодні, глава Пентагону відповів, чому партнери досі не надали Україні дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії. Зокрема, заявив, що результат війни не може бути визначений лише зброєю. Водночас підкреслив важливість підтримки України в зусиллях щодо успішного захисту своєї території.

Щодо дозволу на використання ATACMS для ударів вглиб території Росії, міністр оборони США наголосив, що Україна має власну зброю для цього.

"В України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості ATACMS чи Storm Shadow. Росіяни перенесли свої літаки, які використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS", – заявив Ллойд Остін.