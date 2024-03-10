Таких ударів має бути понад 10 за добу, – Черник про чергову порцію "бавовни" в Росії

В Росії 10 березня було дуже гучно. В Курській області горіла нафтобаза, в Білгородській – лунала сирена, а у Ханти-Мансійському автономному окрузі гасили потужну пожежу на газопроводі.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що ці події можуть бути випадковими та надзвичайними ситуаціями. Проте напевно вони є наслідками того, що українські сили вже напрацювали систему несиметричної відповіді по противнику.

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Тому застосування безпілотних систем по різноманітніших цілях, починаючи від енергетики і закінчуючи авіаційними заводами, є правильним шляхом розвитку.

"Дуже треба, щоб цей процес якомога більше наростав, масштабувався. Таких ударів має бути понад 10 на добу", – наголосив військовий експерт.

Дуже гарна новина

Українські дрони 9 березня також атакували ремонтний завод в Таганрозі, де перебував на ремонті ДРЛВ А-50. Після атаки літак зник, про що свідчать супутникові знімки.

Цей літак імовірно схований та пошкоджений, тому що якби там відбулась пожежа, то це неможливо було б не зафіксувати. Напевно його передислокували, щоб зберегти. Питання лише в тому, чи він підлягає ремонту, адже той А-50, який було атаковано в Білорусі, досі не відремонтовано,

– зазначив Черник.

Навіть якщо цей літак ушкоджений на заводі в Таганрозі, це, на його думку, вже дуже гарна новина для нас. Цей літак спроможний обчисляти на відстані до 300 кілометрів навіть бронетанкові колони.

Це означатиме, що завдавати ударів керованими авіаційними ракетами Х-31/35/59 росіянам буде все важче, а за певних обставин навіть неможливо,

– підкреслив він.

Водночас з втратою ДРЛВ А-50 у росіяни залишились ще способи проводити розвідку. Зокрема це агентурна розвідка, адже є ціла низка доведених фактів, що противник працює на нашій території.

"Проте щодо розвідки у далекому радіусі, то нічого подібного до А-50 в окупантів немає. Система космічного зв'язку ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система – 24 Канал) дуже відстає від американської GPS, і не може повноцінно здійснювати якісне цілепокладання. Хоча вона є робоча, тому що ті самі "Шахеди" можуть бути наведені через супутник. Проте росіяни не мають якісної, інтегрованої, комплексної системи цілепокладання", – пояснив Петро Черник.



Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу

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