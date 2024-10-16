Британія опрацьовує пропозиції щодо ударів вглиб Росії у межах Плану перемоги, – Сирський

Велика Британія опрацьовує власні пропозиції щодо можливості ураження Україною військових об'єктів вглибині Росії. Їх готують в рамках практичної реалізації Плану Перемоги.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

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Україна та Британія обговорили удари вглиб Росії

Головнокомандувач ЗСУ проінформував Тоні Радакіна про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російській збройній агресії проти України на визначених ділянках фронту.

Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги,

– повідомив Сирський.

За його словами, основними напрямками українсько-британської військової співпраці є постачання озброєння, підготовка особового складу та підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.

Звернув увагу мого британського колеги на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об'єктів,

– додав Сирський.

До слова, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський представить План перемоги України Верховній Раді в середу, 16 жовтня. Однак Михайло Подоляк заявив, що президент розповість не все про План перемоги.