Це дуже важливо, – новий генсек НАТО висловився про удари України по території Росії

Україна веде оборонну війну і, згідно з міжнародним правом, має законне право на самозахист. Це дозволяється, навіть якщо передбачає дії за межами її території.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, військова допомога дуже необхідна Україні.

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Марк Рютте наголосив на подальшій підтримці України

Він підкреслив, що кожен союзник самостійно визначає рівень підтримки для України.

Україна веде війну самооборони. Це означає, що Україна має право захищати себе. І як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає підтримку українського права на самооборону. Але кожен союзник визначає рівень своєї підтримки для України. Це не я вирішую від імені Альянсу. Це партнери вирішують,

– заявив Рютте.

Він також зазначив, що одна лише конкретна зброя не зможе завершити війну, проте підтримка союзників має для України величезну значущість.

"Треба розуміти, що одна конкретна зброя не вирішить війну. Але це дуже важливо. Я розумію прохання України. Але знову ж таки – це союзники мають вирішувати що робити. І є певні партнери, наприклад США. Їх керівництво витратило мільярди доларів, допомагаючи Україні в самообороні. Чітко можна сказати, що Україна без допомоги США навряд чи була незалежною країною", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, що аналітики ISW вважають, що переваги для України від ударів вглиб Росії перевищують ризики російської відплати.