Рішення буде: у Зеленського поділились очікуваннями від зустрічі з Байденом

Незабаром Президент України Володимир Зеленський може зустрітися із лідером США Джо Байденом. Він може вмовити американського президента надати нашій державі дозвіл бити їхньою далекобійною зброєю по військових об'єктах вглиб території Росії.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, міжнародне право гарантує нашій державі можливість завдання ударів будь-якою зброєю по території країни-агресора.

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"Вмовить. У мене немає сумнів, що ці рішення будуть. Тому що Україна наполягає на тому, що "війна повинна йти за тими правилами, які ви прописали". Ці правила гарантують нам можливість завдання ударів будь-якою зброєю по території країни-агресора", – наголосив він.

Будь-які удари України по території агресора є законними. Незалежно від юридичного стану зброї, яку вона буде використовувати. Крім того, зброя, яку наші партнери надають ЗСУ, стає вже українською.

Зверніть увагу! Міністр оборони США Ллойд Остін пояснив, чому США не дають дозвіл на далекобійні удари їхньою зброєю по Росії. За його словами, Україна має власну зброю для цього.

Потрібен не лише дозвіл

Михайло Подоляк зазначив, що Іран, який перебуває під санкціями, може спокійно виготовляти величезну кількість різних ракет, які можуть сьогодні використовуватись для масового вбивства цивільного населення України. Світова спільнота у відповідь на це досі не ухвалила додаткових обмежень.

Відповіді світу на дії Ірану, який нещодавно надав Росії балістичні ракети, мають бути системними. Насамперед потрібно позбавити країну-агресорку доступу до глобальних фінансових, глобальних технологічних ринків, до ринків збуту. Зокрема, накладати санкції на треті країни.

Для цього потрібен системний економічний підхід. У такий спосіб можна буде суттєво підвищити ціну війни для Росії. У неї не буде ресурсу, щоб фінансувати масштабні програми, зокрема, щодо ракет, дронів і так далі.

Також надання не просто дозволів на завдання ударів. У вас є три ракети, вам надали дозволи, які завдання ви будете розв'язувати? Ніяких фактично. Тобто одночасно мають бути зняті всі заборони щодо завдання ударів по території Росії. Одночасно має бути суттєве збільшення кількості ракет і снарядів відповідної дальності, які будуть заходити на територію України,

– підкреслив посадовець.

Крім того, вкрай важливо, щоб усе необхідне озброєння українські захисники отримували вчасно та максимально швидко. Росія використовувала на Донецькому напрямку свою ініціативу, накопичивши там відповідний ресурс.

"Сьогодні треба проводити певну роботу, щоб підвезти багато ресурсу. Цей момент, коли Росія починає втрачати ініціативу, коли їй треба швидко шукати десь додатковий ресурс. Тут якраз Іран, Північна Корея. Цей момент – швидке постачання великої кількості ракет і масовані удари по території Росії", – пояснив радник голови ОПУ.

А ще світу не потрібно давати поганих сигналів нейтральним країнам, зокрема, Глобального Півдня. Наприклад, коли починається співпраця МВФ та Росії або відсутність реакції на дії Ірану щодо Росії. Цього не варто робити.