США зобов'язані на це відповісти: коли Вашингтон може оголосити рішення про удари вглиб Росії

Ймовірно, Україна найближчим часом отримає дозвіл від США на застосування далекобійної зброї по території Росії. На це рішення могла вплинути зовнішня політика країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, що дискусія про удари вглиб Росії виникла не так давно. Він додав, що Україна розпочинала її дуже обережно, але, на щастя, процес обговорення такої можливості розвинувся досить динамічно.

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Вплинув Іран

На думку Максима Несвітайлова, угода Росії та Ірану про надання балістичних ракет для ймовірних атак по Україні суттєво вплинула на позицію Сполучених Штатів Америки.

"США діють за принципом, якщо Росія здійснює ескалацію, то вони відповідають на це", – зауважив експерт-міжнародник.

Він наголосив, що у США неодноразово публічно говорили про те, що передання Іраном балістичних ракет країні-агресорці вважатиметься новим етапом ескалації.

Тепер вони зобов'язані відповісти на це. Дзеркальною відповіддю буде дозвіл завдавати ударів західним озброєнням вглиб Росії. Схоже, що рішення уже ухвалено, але його оголосять під час Генеральної Асамблеї ООН,

– висловився Несвітайлов.

Політолог пояснив, що це відбуватиметься саме тоді, через бажання ефектно представити рішення Джо Байдена та, можливо, спробувати підсилити передвиборчу кампанію Камали Гарріс.

Важливо! У The Times пишуть, що президент США розглядає можливість дозволити Україні використовувати ракет Storm Shadow та Scalp для ударів по Росії, однак це рішення залежить від підтримки Великої Британії та Франції.