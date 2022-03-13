Удари військових Росії по Яворівському полігону – ознака розчарування Путіна, – радник Байдена
13 березня 2022 , 18:13Читать новость на русском
Джерело:CNN
Вранці 13 березня окупанти здійснили ракетний обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. У США вважають, такі кроки свідчать про розчарування Путіна своєю армією.
Про це розповів радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він вважає, що глава Кремля незадоволений тим, як відбуваються воєнні дії на території України.
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Путіна не влаштовує ситуація у великих містах україни
Путін розчарований тим фактом, що його війська не просуваються вперед так, як він думав, у великих містах, включаючи Київ,
– зауважив Салліван.
Отож тепер глава держави-агресорки вирішив збільшити кількість цілей. Мовляв, він може завдати шкоди кожній частині України.
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