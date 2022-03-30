Удари завдали по промислових об'єктах, – голова Хмельницької ОВА про нічні обстріли

Вчора, 30 березня, окупанти завдали удару по військовому об'єкту у Старокостянтинові. А сьогодні вночі було завдано три удари по промислових об’єктах області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

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Він зазначив, що пожежі вже локалізовано. Водночас інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, що Росія у вівторок, 29 березня, завдала удару по аеродрому в Старокостянтинові. Міський голова Микола Мельничук заявив, що атака була дуже серйозною та завдала відчутних збитків. Жертв внаслідок вчорашнього обстрілу, на щастя, немає. Однак ворог повністю знищив усіх стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів. Їх зібрали завдяки великим зусиллям.

Удари по аеродрому в Старокостянтинові

Мер Старокостянтинова 25 лютого (другий день війни) повідомив, що ворог завдав 5 ракетних ударів по військовому аеродрому.

Також окупанти завдали близько 10 авіаударів по військовому аеродрому вночі 5 березня. Тоді постраждали 3 військових.

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