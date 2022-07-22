"Вишки Бойка" в Чорному морі після удару ЗСУ горять уже місяць

Наслідки потужних ударів ЗСУ по окупантах у Чорному морі можна спостерігати досі. Росіянам не вдається загасити "вишки Бойка".

Відважні воїни ЗСУ потужними ударами по російських окупантах на острові Зміїний та "вишках Бойка" змуслии росіян робити "жест доброї волі" тя рятувати рештки своїх підрозділів втечею. Ворог відійшов далеко від наших берегів та загрожує тільки ракетними обстрілами.

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"Вишки Бойка" досі палають

Як показують супутникові фото, "вишки Бойка" досі яскраво палають. Вочевидь, росіянам не вистачає ані ресурсів, ані навичок для того, щоб впоратися з вогнем.

"Вишки Бойка" досі яскраво горять / Фото з твітера Brady Africk

Війна росії з Україною: останні події

російські посіпаки в Придністров'ї почали кричати про приєднання до росії. Молдова вже відреагувала на провокацію ворога.

Речник Європолу озвучив інформація, що з України нібито здійснюється контрабанда зброї. Секретар РНБО Олексій Данілов попросив офіційних посадових осіб Європолу надати факти, які підтверджують заяви про подібні випадки. Раніше стало відомо, що росіяни кидають великі ресурси на те, що підірвати стосунки України з партнерами та зменшити кількість зброї, яку вони нам надають.

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