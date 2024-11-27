Ударні БпЛА атакують Київ та область: працює ППО

Російські війська в черговий раз випустили по Україні ударні БпЛА у ніч на 27 листопада. Зокрема, під удар потрапив Київ.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на КМВА. У столиці по російських дронах працює ППО.

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Ударні БпЛА атакували Київ

В черговий раз російські війська атакували Київ ударними БпЛА. В КМВА повідомили, що по ворожих дронах працює ППО.

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що об 02:35 Київська ОВА повідомила про роботу ППО в Київській області.

Зауважимо, що наразі відсутня детальна інформація щодо наслідків атаки на Київ та область.

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Нагадаємо, що у ніч на 26 листопада Росія випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Шахед". Протиповітряною обороною було збито 76 безпілотників у різних областях країни, ще 95 дронів було локаційно втрачено.