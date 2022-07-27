Військовий експерт оцінив шанси деокупації Херсона після удару по Антонівському мосту

Українські військові ввечері 26 липня поцілили в Антонівський міст, що у тимчасово окупованому Херсоні. Тепер на Херсонщині складаються доволі хороші тактичні передумови для звільнення правого берегу Дніпра.

Про це сказав військовий експерт Петро Черник в ефірі інформаційного марафону, передає 24 канал.

Важливо Вони були філігранні, – у ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні

Черник констатував, що ворог не збирається здаватися, тож, ймовірно, бої будуть вкрай важкими.

Щодо самого Херсона, на мою думку, найкращою є тактика облоги – перетворити Херсон у другий Маріуполь не є правильним,

– пояснив він.

Військовий експерт переконаний, що росіяни не підуть на відступ. Швидше за все, окупанти потраплять у котел і здадуться у полон.

Чи будуть руйнування

Опинившись у полоні, росіяни очевидно вдадуться до своєї звичної тактики – руйнування та знищення усього, що є у місті. Однак, на думку експерта, якщо правильно з тактичної точки зору підійти до цього процесу, то без логістики та забезпечення це угруповування приречене.

Чому удар по Антонівському мосту є важливим

У розвідці Міноборони Великої Британії ще 20 липня пояснили, що міст є вкрай важливим для логістики російської армії. Цим шляхом росія може робити забезпечення чи взагалі вивести свої війська з території, яку вона змогла захопити на захід від річки.

Нижня течія Дніпра є природним бар'єром із шириною водного шляху близько тисячі метрів. Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні,

– акцентували аналітики розвідки Британії.

Схожу думку вже після удару по Антонівському мосту 26 липня висловив військовий аналітик Олег Жданов. Він підкреслив, що знищення Антонівського моста "сильно ускладнить логістику противнику, що не дасть їм змоги повною мірою підживлювати свої угрупування навколо Херсона". Адже це практично точка, від якого залежить пряме транспортне сполучення з тимчасово захопленим Кримом.

Полковник СБУ та нардеп Роман Костенко розповів виданню "Настоящие время", що повне відрізання ворожих військ у Херсоні справді можливе. Однак для цього потрібне знищення не лише одного Антонівського моста.

Атака Антонівського мосту: головне

Наприкінці доби жителі Херсону почали чути багато звуків потужних вибухів. Пропагандисти кремля та колаборанти сказали, що атаки було 3. Однак, мовляв, ППО перехопило всі ракети.

Опівночі з'явилося відео обстрілу Антонівського моста 26 липня, яке підтвердило, що влучання в ціль таки було.

Українці не оминули увагою цю подію та одразу почали тролити росіян із мемами про Антонівський міст. До цього в мережі долучилися не лише великі компанії, а й народні депутати.

Зранку 27 липня інформацію про удари по Антонівському мосту таки підтвердили ЗСУ.

Раніше – росіяни вже панікували через атаку на Антонівський міст: дивіться відео