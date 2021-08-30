Удару по іміджу не буде, – журналіст-міжнародник про авіаудар США у Кабулі

Сполучені Штати Америки 29 серпня у Кабулі завдали потужного авіаудару по автомобілю смертників "Ісламської держави", внаслідок чого загинули й мирні мешканці. Однак ця ситуація не вплине на імідж країни.

Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник секції Азійсько-тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта. Як він зауважив, наразі ситуація в Афганістані є достатньо напруженою, тож такі інциденти не вдарять по США.

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Чому авіаудар не вплине на країну

За словами Пойти, навіть попри те, що США не змогли передбачити падіння Кабулу, країна ефективно займається евакуацією громадян Афганістану на свою територію.

Зокрема, з країни вже вдалося перевезти понад 100 тисяч людей.

З мого погляду, удару по іміджу у зв'язку з цією ситуацією не буде,

– заявив журналіст-міжнародник.

По міжнародному аеропорту Кабула 30 серпня випустили щонайменше 5 ракет. Джозеф Байден наказав посилити захист американських військових.

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Пойта розповів про авіаудар США у Кабулі: дивіться відео

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