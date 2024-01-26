"Люблю вас усіх": ув'язненого в Алабамі вперше в історії США стратили за допомогою чистого азоту

У штаті Алабама, США, 25 січня вперше стратили засудженого за допомогою газоподібного азоту. Штат просуває цей метод як простішу альтернативу смертельним ін'єкціям.

Таке покарання присудили Кеннету Сміту. Його засудили за замовне вбивство, яке він скоїв більше 30 років тому.

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Страта за допомогою чистого азоту

Штат назвав свій новий протокол "найбільш безболісним і гуманним методом страти, відомим людству".

Відомо, що експерти ООН з прав людини та адвокати засудженого намагалися запобігти цьому. Вони казали, що цей метод є ризикованим, експериментальним і може призвести до тяжкої смерті або несмертельних травм.

Кеннет Сміт був засуджений за вбивство за наймом у 1988 році. Чоловік був рідкісним в'язнем, який вже пережив одну спробу страти.

Офіційні особи Алабами у листопаді 2022 року скасували його страту за допомогою смертельної ін'єкції після того, як годинами намагалися вставити голку для внутрішньовенного введення в його тіло.

Як все відбувалося

Страта почалася о 7:53 вечора (01:53 за Гринвічем у п'ятницю), а Сміта оголосили мертвим о 20:25 (02:25 за Гринвічем). Про це повідомили представники в'язниці.

Сміт був у свідомості протягом кількох хвилин після активації азоту. Про це заявили п'ятеро журналістів, яким дозволили спостерігати за стратою крізь скло, як свідкам ЗМІ.

Потім ув'язнений почав тремтіти і корчитися на каталці протягом приблизно двох хвилин. Після цього, як зазначили у виданні, можна було побачити глибоке дихання протягом декількох хвилин, перш ніж його дихання сповільнилося і стало непомітним.

"Схоже, що Сміт затримував дихання настільки довго, наскільки міг", – сказав комісар виправної колонії Алабами Джон Хемм, відповідаючи на прес-конференції на запитання, чи було очікуваним те, що ув'язнений корчився. Комісар додав, що Сміт трохи боровся з обмеженнями, але це мимовільний рух і деяке агональне дихання. Тож, за його словами, це було очікувано.

Перед тим, як увімкнути азот, Сміт зробив довгу заключну заяву, яка починалася так: "Сьогодні вночі Алабама змусила людство зробити крок назад".

Його дружина та інші родичі були присутні, і він жестом вказав на них.

"Я йду з любов'ю, миром і світлом… Люблю вас усіх", – сказав він, за словами очевидців.

Що відомо про страту за допомогою чистого азоту