Удвічі більше, ніж обіцяли: Британія надасть Україні 1,6 мільярда доларів військової підтримки

Велика Британія стала активним союзником України у боротьбі проти російських загарбників. Британці не втомлюються демонструвати, що готові підтримувати нашу державу до самої перемоги над агресором.

Велика Британія обіцяла надати Україні потужну військову допомогу. Наші друзі не лише дотримали слова, а й перевершили усі очікування.

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Військова допомога від Великої Британії

Британський прем'єр Борис Джонсон став великим другом України після нападу Росії на нашу державу. Британія вже надала нам протитанкові ракети, системи ППО та іншу зброю, але зупинятися на цьому не збирається.

Британський уряд прийняв рішення надати Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів, що вдвічі перевищує його попередні обіцянки та зобов'язання. Сам Джонсон заявив, що Росія загрожує безпеці всієї Європи, тому допомога Україні у боротьбі з окупантами має стати пріоритетним завданням для усіх.

Глава британського МЗС Елізабет Трасс підкреслила, що росіяни коять злочини, які усі намагалися залишити в історії. Росія порушила угоду, яку вклали всі країни на шляху до миру та процвітання, тому повинна понести сувору відповідальність. Окрім того, з'являються все нові й нові докази знущання російських солдатів з мирного українського населення.

У цю темну годину для всіх нас є моральним і стратегічним імперативом непохитно підтримувати Україну. Ми не можемо дозволити марнославству Путіна затягнути цю безглузду війну,

– заявила Трасс.

Вона додала, що Велика Британія буде використовувати твердий підхід, який базується на військовій потужності, безпеці економіки та глобальних альянсах. Трасс сподівається, що надана Україні зброя допоможе зупинити росіян. Також ведеться активна дипломатична робота для того, що "заморити путінську військову машину голодом".

Міжнародна арена: коротко про головне

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що українцям варто готуватися о ескалації війни. На його думку, окупанти можуть спробувати посилити свій наступ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц отримав запрошення від Володимира Зеленського відвідати Україну на 9 травня. В Бундестазі припускають, що очікувати такого візиту не варто.

США готові надати Україні нову додаткову допомогу. Йдеться про озброєння та обладнання на суму 150 мільйонів доларів.

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