Велика Британія підпише з Україною 10-річну угоду про безпеку, – The Telegraph

Велика Британія є одним із головних партнерів України у галузі військового співробітництва. Так, сторони планують підписати угоду про безпекові зобов'язання строком на 10 років. Ця угода передбачає військову підтримку України, зосереджену на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.

Україна і Велика Британія вже найближчим часом мають намір підписати 10-річний пакт про безпеку. Про це стало відомо 19 грудня.

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Угода між Британією та Україною

Згідно з угодою, Велика Британія зобов'яжеться підтримувати нашу державу у боротьбі проти Росії.

Документ також міститиме післявоєнні гарантії безпеки та плани щодо захисту України після війни, які мають стримувати Росію, якщо вона знову наважиться на повторний напад. Зокрема, йдеться про посилення військової допомоги та відновлення санкцій.

У виданні The Telegraph зазначили, що британська влада повідомила українським колегам, що в межах запланованого меморандуму Велика Британія зосередиться на зміцненні морського потенціалу України та наданні Києву фінансової допомоги.

Крім того, ту зброю, яку постачатимуть у межах угоди, спрямовуватимуть на "забезпечення більшої оперативної сумісності Збройних Сил України з силами НАТО".

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