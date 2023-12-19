Велика Британія підпише з Україною 10-річну угоду про безпеку, – The Telegraph
Джерело:The Telegraph
Велика Британія є одним із головних партнерів України у галузі військового співробітництва. Так, сторони планують підписати угоду про безпекові зобов'язання строком на 10 років. Ця угода передбачає військову підтримку України, зосереджену на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.
Україна і Велика Британія вже найближчим часом мають намір підписати 10-річний пакт про безпеку. Про це стало відомо 19 грудня.
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Угода між Британією та Україною
Згідно з угодою, Велика Британія зобов'яжеться підтримувати нашу державу у боротьбі проти Росії.
Документ також міститиме післявоєнні гарантії безпеки та плани щодо захисту України після війни, які мають стримувати Росію, якщо вона знову наважиться на повторний напад. Зокрема, йдеться про посилення військової допомоги та відновлення санкцій.
У виданні The Telegraph зазначили, що британська влада повідомила українським колегам, що в межах запланованого меморандуму Велика Британія зосередиться на зміцненні морського потенціалу України та наданні Києву фінансової допомоги.
Крім того, ту зброю, яку постачатимуть у межах угоди, спрямовуватимуть на "забезпечення більшої оперативної сумісності Збройних Сил України з силами НАТО".
Британська допомога Україні: основні новини
- Велика Британія разом з Норвегією очолить нову коаліцію морських сил і засобів, яка надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі. У межах нової ініціативи Британія передасть Україні два кораблі для розмінування класу Sandown.
- У своєму інтерв'ю Вадим Пристайко висловився про те, що у випадку досить катастрофічного для України розвитку подій у війні, Британія може надіслати на поле бою свої війська. Такого роду позицію Лондона можна вважати не зовсім випадковою, якщо врахувати його попередній досвід взаємодії з українським військом.
- В грудні 2023 року Британія оголосила про надання Україні 43 мільйонів євро. Ці гроші мають бути використані на гуманітарну допомогу для найбільш постраждалих українців.