В британському уряді вірять, що угода про копалини із США допоможе стримувати Росію

У уряді Британії підтримали припущення Дональда Трампа про те, що американські робітники в Україні в результаті угоди про видобуток корисних копалин стримуватимуть подальші атаки з боку Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Британії Веса Стрітінга в ефірі Sky News.

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Що кажуть в уряді Британії про угоду України із США про мінерали

Стрітінг сказав, що президент США "має рацію щодо інтересів США і присутності в Україні, яка діє як стримуючий фактор".

Американський лідер ще не запропонував жодних конкретних гарантій безпеки для України, таких як зобов'язання щодо військової підтримки з боку США після будь-якої потенційної мирної угоди з Росією.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно щось більше, ніж угода про видобуток корисних копалин, Стрітінг зазначив, що "ситуація швидко змінюється, і ми чітко дали зрозуміти, що будемо підтримувати Україну до кінця, і не може бути жодного рішення щодо України без України.

"Ось чому сьогоднішній візит президента Зеленського буде особливо важливим, але я думаю, що за останні тижні ми побачили реальні ознаки прогресу", – додав він.

Зазначимо що британські міністри не рідко дають коментарі у ЗМІ, які виходять за межі сфер, якими вони опікуються.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вже прибув в США. Український лідер матиме низку важливих зустрічей, зокрема з сенаторами та президентом Трампом. Подробиці про візит Зеленського до Сполучених Штатів, читайте в матеріалі 24 Каналу.