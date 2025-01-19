"Ганебна капітуляція": в Ізраїлі три міністри подали у відставку через угоду з ХАМАС

У неділю, 19 січня, міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір і члени його партії "Отцма Єгудіт" ("Єврейська сила") подали заяви про відставку. Причиною рішення політиків стала угода Ізраїлю та ХАМАС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Jerusalem Post. Варто зазначити, що раніше погрожував піти у відставку також міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич.

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В Ізраїлі три міністри подали у відставку

Окрім міністра національної безпеки, заяви про відставку подали міністр спадщини Аміхай Еліяху та міністр Негева, Галілеї та національної стійкості Іцхак Вассерлауф.

Бездумне схвалення угоди з терористичною організацією ХАМАС, яка передбачає звільнення сотень вбивць з кров'ю чоловіків, жінок і дітей на руках – зокрема в Єрусалимі, Юдеї та Самарії – є ганебною капітуляцією,

– йдеться в заяві партії.

Там також наголосили, що угода позбавляє ЦАХАЛ важко завойованих досягнень у війні, передбачає виведення військ з сектору Гази і припиняє бойові дії, капітулюючи перед ХАМАСом.

У своїй офіційній заяві про відставку прем'єр-міністру Бен-Гвір висловив особисту вдячність Беньяміну Нетаньягу та заявив, що уряд зробив "чудові речі". Водночас міністр національної безпеки заявив, що його політсила не повернеться "за урядовий стіл" без "повної перемоги над ХАМАСом і повної реалізації цілей війни".

Нагадаємо, після того, як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити 19 січня, Ізраїль заявив, що припиняє вогонь в секторі Гази. Перемир'я почало діяти об 11:15 за місцевим часом.