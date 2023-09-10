Співпраця не переламає хід війни: що Росія хоче отримати від КНДР
Західні ЗМІ пишуть, що лідер КНДР Кім Чен Ин готовий до збройної угоди з Росією. Це вигідно як Північній Кореї, так і кремлівському диктатору Владіміру Путіну.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко. За його словами, Путін може підкупити Кім Чен Ина у питаннях продовольства, медицини та технологій.
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Яка вигода для Путіна
Ігор Чаленко переконаний, що такою співпрацею Росія доводить, що перебуває у повній ізоляції та не здатна виготовляти навіть радянські види озброєння.
Свого часу Радянський Союз передавав Північній Кореї снаряди. Невідомо, чи виготовляє КНДР радянські види озброєння, однак на складах точно є певні запаси. Крім того, Росія може попросити у Кім Чен Ина напрацювання щодо ракетних технологій.
Зрозуміло, що Росія захоче певні ракетні технології. Північна Корея показує, що має певні напрацювання. Але думаю, що це ніяк не стане переломним моментом на війні,
– сказав політолог.
Співпраця КНДР та Росії: що відомо
- Наприкінці липня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав КНДР. Тоді Кім Чен Ин та Шойгу відвідали виставку зброї, серед якої були дрони, що нагадували іранські "Шахеди", північнокорейські ракети, які здатні переносити ядерні боєголовки. Під час цієї зустрічі лідер КНДР та міністр оборони країни-агресорки домовились про посилення військової співпраці.
- У вересні на інформацію, що Кім Чен Ин може незабаром завітати до Росії для обговорення військової допомоги з Путіним, відреагували у Штатах. Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що обмін військовою допомогою між Росією та КНДР стане "величезною помилкою". За її словами, далі дві країни чекатиме ще більша ізоляція.
- Видання Financial Times написало, що Кім Чен Ин відчуває все більше прихильність до Владіміра Путіна та може укласти з ним угоду. Найближчими днями лідер Північної Кореї збирається поїхати до Владивостока на Далекому Сході Росії, аби зустрітися Путіним. Ймовірно, обговорюватимуть угоду щодо продажу зброї.