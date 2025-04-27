Жодного "боргу" за допомогу: Україна погодила з США нові умови угоди про копалини

Під час Spring Meetings Світового банку та МВФ українська делегація провела продуктивні переговори щодо угоди про корисні копалини. Київ та Вашингтон узгодили, що колишня допомога США не буде частиною документа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Які "червоні лінії" України в угоді про копалини

Так, Денис Шмигаль провів важливу зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, яка зокрема була зосередження на угоді про корисні копалини між країнами. Прем'єр зазначив, що над документом працюють юридичні команди і є хороший прогрес.

Головне – чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою Парламентом,

– вказав глава уряду.

Водночас Шмигаль наголосив, що Україна та США домовилися, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання.

Зауважимо, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волц запевнив, що угода про копалини з Україною буде укладена. Він наголосив, що учасники переговорів наполегливо працювали протягом вихідних. За словами Волца, Трамп сповнений рішучості підписати документ.