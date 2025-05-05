Угода про копалини є важливою частиною майбутніх гарантій безпеки, – Маркарова

Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Цей документ є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова посла України у США Оксани Маркарової в ефірі CBS.

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Якими є переваги угоди про копалини з США

Маркарова зазначає, що угода є рівноцінною – Україна та США разом керуватимуть інвестиційним фондом. Вона пояснила, що туди ввійдуть всі майбутні внески чи інвестиції США, в тому числі й військові угоди. Своєю чергою Україна вкладатиме у фонд кошти від нових ліцензій та нових розробок.

Це справжнє партнерство, де ми зможемо об’єднати ресурси для інвестування в широкий спектр проєкт, включаючи інфраструктуру, зокрема рідкісноземельні матеріали, включаючи критично важливі корисні копалини, і обидві наші країни отримають від цього вигоду,

– наголосила пані посол.

Оксана Маркарова зазначає, що угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки. За її словами, інвестиційний фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною та мирною. "Тож, певним чином, це важлива частина майбутніх гарантій безпеки", – вказує вона.

У той самий час дипломатка сподівається, що парламент ратифікує угоду про копалини найближчим часом.