Вчинив "недалекоглядно": у Трампа відреагували на відмову Зеленського ухвалити угоду про надра

На Мюнхенській конференції американська делегація запропонувала Володимиру Зеленському підписати документ, за яким Вашингтон отримали б 50 відсотків майбутніх запасів мінералів в Україні. Глава держави відмовився це робити.

Свою відмову Зеленським пояснив тим, що угода, на його думку, не готова, адже вона не захищає інтереси України. У Білому домі розкритикували позицію президента, передає 24 Канал із посиланням на AP.

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"Не скористався чудовою можливістю"

Як передає видання, за словами одного нинішнього та одного колишнього високопоставленого українських чиновників, знайомих з переговорами, угода не пропонувала Києву жодних конкретних гарантій безпеки у відповідь.

Пропозиція американців була зосереджена на тому, як США могли б використовувати рідкоземельні мінерали Києва "як компенсацію" за підтримку, яку вже надала Україні адміністрація Байдена, і як оплату майбутньої допомоги.

Втім, Зеленський сказав, що будь-яка експлуатація ресурсів повинна бути пов'язана з гарантіями безпеки для України, які б стримали майбутню російську агресію.

"Для мене дуже важливий зв'язок між якимись гарантіями безпеки та якимись інвестиціями", – пояснив він.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз заявив, що "президент Зеленський є недалекоглядним щодо чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні".

Він сказав, що адміністрація Трампа втомилася від надсилання додаткової допомоги США Україні. Угода з корисними копалинами дозволить американським платникам податків "відшкодувати" гроші, надіслані до Києва, одночасно розвиваючи економіку України.

Хьюз додав, що Білий дім вважає, що "обов’язкові економічні зв’язки зі Сполученими Штатами стануть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємною частиною міцного миру".

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про можливу інтеграцію економік США та України після війни.