Чи є згадка про "борг" України: у Мінекономіки розкрили нову угоду про надра зі США

США тривалий час наполягали на тому, аби у межах угоди про корисні копалини Україна зобов'язалася повернути кошти за усю надану з 2022 року військову допомогу. У Мінекономіки відповіли, чи у новому тексті договору прописаний "борг" Києва.

Заступник міністерки економіки Тарас Качка в ефірі телемарафону заявив, що проєкт угоди зі США про надра не містить жодних згадок про будь-які боргові зобов'язання України, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Мінекономіки

Качка зазначив, що у документі не йдеться про трансформацію військової допомоги у борг. Суть угоди полягає у тому, аби вона була вигідна обом державам.

Йдеться про інвестиції в Україну, які дають народу Сполучених Штатів змогу заробити, водночас не визнаючи це як певний борг чи зміну умов допомоги, яку надавали,

– пояснив заступник міністра.

За його словами, має бути створений інвестиційний Фонд України та США, який матиме "привілейоване право" вкладати кошти в "широке коло об’єктів". Передусім, це це розробка корисних копалин.

Посадовець зауважив, що Київ теж зацікавлений в інвестиціях в інфраструктуру — дорожню, портову, енергетичну.

Також чиновник розповів, що 24 квітня команди України та США зустрінуться у Вашингтоні для обговорення угоди про копалини.

Нагадаємо, що 17 квітня Україна та Сполучені Штати вже підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра.