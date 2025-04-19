Чи є згадка про "борг" України: у Мінекономіки розкрили нову угоду про надра зі США
- Проєкт угоди зі США про надра не містить згадок про боргові зобов'язання України.
- Угода передбачає американські інвестиції в Україну та створення інвестиційного Фонду України та США.
США тривалий час наполягали на тому, аби у межах угоди про корисні копалини Україна зобов'язалася повернути кошти за усю надану з 2022 року військову допомогу. У Мінекономіки відповіли, чи у новому тексті договору прописаний "борг" Києва.
Заступник міністерки економіки Тарас Качка в ефірі телемарафону заявив, що проєкт угоди зі США про надра не містить жодних згадок про будь-які боргові зобов'язання України, передає 24 Канал.
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Що кажуть у Мінекономіки
Качка зазначив, що у документі не йдеться про трансформацію військової допомоги у борг. Суть угоди полягає у тому, аби вона була вигідна обом державам.
Йдеться про інвестиції в Україну, які дають народу Сполучених Штатів змогу заробити, водночас не визнаючи це як певний борг чи зміну умов допомоги, яку надавали,
– пояснив заступник міністра.
За його словами, має бути створений інвестиційний Фонд України та США, який матиме "привілейоване право" вкладати кошти в "широке коло об’єктів". Передусім, це це розробка корисних копалин.
Посадовець зауважив, що Київ теж зацікавлений в інвестиціях в інфраструктуру — дорожню, портову, енергетичну.
Також чиновник розповів, що 24 квітня команди України та США зустрінуться у Вашингтоні для обговорення угоди про копалини.
Нагадаємо, що 17 квітня Україна та Сполучені Штати вже підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра.