США пом'якшили умови: у Bloomberg дізналися деталі угоди про корисні копалини

За даними джерел, Україна готова підписати угоду зі США про видобуток корисних копалин. Цей крок може посилити підтримку Києва з боку Вашингтона шляхом зміцнення їхнього економічного партнерства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що передбачає угода про надра

За даними джерел, проєкт угоди вже фіналізований і може бути підписаний у середу, 30 квітня. Міністерка економіки України Юлія Свириденко наразі прямує до Вашингтона для підписання документу.

Згідно з проєктом угоди, США та Україна мають намір створити умови для збільшення інвестицій у гірничовидобувну промисловість, енергетику та суміжні технології в Україні. При цьому Вашингтон визнає прагнення Києва, щоб угода не суперечила планам України щодо вступу до Євросоюзу – раніше це було принциповим питанням для української сторони в перемовинах.

Ще одне важливе зрушення: за умовами угоди, лише майбутня військова допомога США, яка буде надана вже після підписання, враховуватиметься як внесок у фонд.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Вашингтон відмовився від вимоги включити до угоди десятки мільярдів доларів допомоги, які були надані від початку повномасштабного вторгнення.

В угоді зазначено, що вона "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової реконструкції та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії".

Водночас дві інші технічні угоди, які визначатимуть, як працюватиме спільний фонд, ще не узгоджені.