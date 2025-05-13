Трамп дурить себе, – британський генерал різко розкритикував угоду про надра

До угоди про корисні копалини є багато питань. Президент США Дональд Трамп неправильно робив, коли тиснув на Україну з цим питанням.

Про це 24 Каналу розповів генерал, колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннат. За його словами, йому дещо ніяково від цієї угоди про корисні копалини.

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Трамп не мав тиснути на Україну

Як наголосив британський генерал, Трамп занадто сильно тиснув на Україну для підписання цієї угоди. В цьому не було необхідності.

Україна й так заплатила величезну ціну у війні, яку почала Росія. І це неправильно з боку Сполучених Штатів вимагати, щоб Київ їм ще й компенсував військову та фінансову допомогу.

Інші європейські країни підтримують Україну, не вимагаючи нічого натомість. Мені неприємна думка, що США хочуть винагороду. Ми підтримуємо Україну, бо це правильно. Не потрібно отримувати за це винагороду,

– сказав Даннат.

У цьому випадку Трамп цілком дурить себе. Навряд чи присутність американських компаній зможе зупинити війну. Також є багато питань як з моральної точки зору, так і з практичної. Адже незрозуміло, як взагалі ця угода працюватиме на практиці.

Додамо, аналітики вважають, що угода між Україною та США не принесе блискавичних результатів. Перші результати можна буде фіксувати не раніше ніж через 10 років.