Україна вже виробила позицію щодо угоди про надра: Сибіга назвав одну з вимог

Україна вже виробила свою позицію щодо угоди про корисних копалин зі США і своє бачення тексту. Вона не має суперечити курсу на євроінтеграцію нашої держави.

Також залучать одну з провідних юридичних компаній. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Яка позиція України щодо угоди

За словами міністра, з українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом поїде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди про мінеральні ресурси.

Він сказав, що Україна вже виробила свою позицію та бачення щодо тексту документа. На його думку, угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обидвох сторін, а також не повинна суперечити курсу України на євроінтеграцію.

Це одна з принципових позицій для української сторони,

– заявив Андрій Сибіга.

Міністр підтвердив, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжувати переговорний процес. У склад делегації української сторони також потрапить представник Міністерства закордонних справ України.

До слова, Bloomberg повідомляло, що Київ готується до важливих переговорів із Вашингтоном щодо майбутньої угоди про використання природних ресурсів та післявоєнне відновлення. У складі делегації – заступники міністрів економіки та юстиції.