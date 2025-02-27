Хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США: розпорядження уряду

Україна та США повинні незабаром підписати угоду про рідкоземельні копалини. Стало відомо, хто підписуватиме її з боку України.

Кабінет міністрів визначив, хто підпише угоду "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови" зі Сполученими Штатами Америки. Про це пише 24 Канал із посиланням на постанову №164-р.

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Чиї імена будуть під договором

Уряд уповноважив підписати угоду першого віцепрем’єр-міністерку – міністерку економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Крім цього, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що угоду підпишуть після того, як Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки для України.

Наразі відомо, що візит Володимира Зеленського у Білий дім заплановано на 28 лютого. Також раніше у ЗМІ з'явився текст угоди, яку мають підписати Україна та США.

Перший варіант цього договору відхилила Україна, адже було незрозуміло, що отримає наша держава в обмін на свої ресурси. Однак угоду допрацювали.