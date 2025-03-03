"Повертаємо все і навіть більше": Трамп назвав угоду про українські копалини не мертвою

Президент США Дональд Трамп назвав угоду з Україною про корисні копалини не мертвою. Детальніше про плани на неї він зібрався розповісти 4 березня.

Він також заявив, що вважає ці домовленості гарною угодою для Америки, бо Україна винна перед Штатами за надану допомогу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Ми повертаємо все і навіть більше, – Трамп

Під час виступу Трампа 3 березня журналіст запитав, чи не мертва угода.

"Ні, я так не думаю", – сказав американський президент.

Однак, Трамп у контексті угоди про рідкісноземельні метали знову заявив, що Україна має відшкодувати надану попередньою адміністрацією США допомогу.

Я вважаю, це чудова угода. Знаєте, Байден дуже нерозумно, навіть по-дурному дав 350 мільярдів доларів країні на боротьбу та спроби щось зробити. І знаєте, що сталося? Ми нічого не отримали, він просто віддав. Ми могли б відновити весь наш флот за 350 мільярдів. Він віддав їх так швидко, як гроші могли зникнути. І ми повертаємо все це і навіть більше. І нам потрібно, це важливо для бізнесу з чіпами та напівпровідниками. Нам потрібні рідкісноземельні метали,

– заявив Трамп.

Також він наголосив, що президент Зеленський має бути більш вдячним за допомогу, аби "виправити ситуацію після сварки".

Нагадаємо, що наразі у США поставили угоду про копалини на паузу. Там ображені сваркою із Зеленським та вимагають від нього вибачень на камеру.