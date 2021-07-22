Домовленості США та Німеччини не є демократичними, – радниця Вітренка про "Північний потік-2"

США та Німеччина уклали угоду щодо "Північного потоку-2". Однак вона не відповідає демократичним принципам, які задекларовані країнами Євросоюзу.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила радниця голови правління "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук. Вона вважає, що ця угода підтримує розвиток монополії російського "Газпрому" в Європі.

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"Я думаю, що домовленості між США та Німеччиною насправді не відповідають демократичним принципам та тим принципам, що задекларовані країнами Євросоюзу", – зазначила Заліщук.

Нові виклики та загрози

Також, за її словами, угода зменшує безпекові запобіжники проти агресії Росії і в Україні, і в Східній Європи. Саме тому це створює нові виклики та загрози не лише для України.

Угода не відповідає на головне питання. Як США та Євросоюз реагуватиме на можливе продовження агресії Росії в Україні,

– зауважила радниця Юрія Вітренка.

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Заліщук: Угода викликає сумніви

В заяві сказано, що Німеччина вдаватиметься до інструментів, які призупинять транзит через "Північний потік-2", якщо Кремль вдаватиметься до ескалаційних дії.

Це викликає сумніви. Ми очікуємо парламентських виборів Німеччина, зміниться уряд і їхня політика та позиція може значно відрізнятися,

– сказала Заліщук.

Вона також вважає, що Росія може використовувати різні диверсійні засоби, які призупинять транзит через Україну. "В Європи буде вибір: або санкції щодо Кремля, або мерзнути в Європі. Зрозуміло, яким буде вибір", – зазначила радниця.

Заліщук підсумувала, що Україна не повинна зупинити свою протидію запуску "Північного потоку-2". В України є низка інструментів у юридичній площині для продовження протистояння.

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