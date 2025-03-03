Мене це шокує, – ексофіцер США про угоду, яку може підписати Трамп з Путіним

Владімір Путін запропонував співпрацю Сполученим Штатам щодо російських рідкісноземельних металів. Є вірогідність того, що Дональд Трамп може "зачепитись на гачок" Кремля.

Президент США завжди діяв лише у своїх інтересах, його хвилюють саме гроші та вигідні пропозиції. Таку думку 24 Каналу висловив колишній офіцер ядерних та ракетних сил США Джейк Бро, зауваживши, що президенту США загалом начхати на усіх.

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Дивно можлива угода Трампа з Путіним

За словами колишнього офіцера, Трамп завжди робить все по-своєму. Йому начхати на речі, про які традиційно дбають демократії, начхати на права людини та на суверенітет націй. Він повністю транзакційний.

Тому зараз президент США намагається поговорити з українцями, з росіянами і подивитися, як він може отримати максимальну вигоду для себе. Його не цікавить, де окреслені кордони, і йому байдуже, скільки людей загинуло.

Бро припустив, що Трампу начхати як на Україну, так і на Росію. Все, що його хвилює – питання, як він може принести собі максимальну користь.

Тому він говорив про цю угоду з Україною про права на корисні копалини, яку президент Зеленський не підписав в п'ятницю. Однак також зараз я чую, що Росія говорить про алюмінієву угоду зі Сполученими Штатами. Мене це шокує,

– наголосив він.

Путін заявив, що відкритий до американських інвестицій, для американських компаній, які б допомогли добувати природні ресурси з окупованих територій України. В такий спосіб російський диктатор підіграв Трампу, який зацікавлений лише в тому, що йому можуть запропонувати. Мовиться про гроші, але не людські життя.

Цікаво! Після заяви Путіна щодо пропозиції, росіяни висловлюють шок і критикують зміну позиції Росії щодо США. Окупанти бідкаються, що не за роздачу російських надр за "хрумкі купюри гнуться їхні пацани".

Колишній офіцер додав, що поки невідомо, який буде результат переговорів росіян та американців у Саудівській Аравії щодо повернення бізнесу США в Росію. Він висловив сподівання, що США не зніме санкції з країни-агресорки та продовжить надання військової допомоги Україні.